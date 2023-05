Wagner-chef langer ud efter Ruslands militære ledelse

Prigozjins invitation og udtalelse om ”mange års kamperfaring” ses som et forsøg på at håne Sjojgu, der nok har titel af general, men aldrig har gjort tjeneste i Ruslands væbnede styrker.

Wagner-chefen truede tidligere på måneden med at trække sine styrker ud af Bakhmut. Han har gentagne gange kritiseret det russiske militær for, at det ikke leverer ammunition nok til hans styrker ved frontlinjen.

I en separat videomeddelelse fredag siger Prigozjin, at ukrainerne har indtaget et højtliggende område, der giver dem overblik over Bakhmut.

- Tabet af det territorium, som de opgav, udgør fem kvadratkilometer. Og det er bare i dag, siger Wagner-chefen.

De skal også have formået at sende russiske styrker væk fra hovedvejen mellem Bakhmut og byen Tsjasiv Jar, som Wagner-styrkerne havde blokeret.

- Fjenden har fuldkommen frigjort vejen fra Tsjasiv Jar til Bakhmut, som vi havde blokeret. Nu kan fjenden benytte denne vej, siger Prigozjin ifølge Reuters.

Oplysningen er endnu ikke bekræftet fra anden side.