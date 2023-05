Tyskland vil købe 18 Leopardkampvogne

Tyskland vil købe 18 Leopard 2-kampvogne for 525 millioner euro (over 3,9 milliard kroner) for at erstatte kampvogne, som er sendt til Ukraine. Det oplyser en forsvarskilde i Berlin til Reuters fredag.

Den samlede pris for kampvognene, som også indebærer en option for at købe yderligere 105 kampvogne, er på omkring 2,9 milliarder euro (omkring 21,6 milliarder kroner).