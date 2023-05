Mand anklages for at afsløre hemmeligheder om Sveriges forsvar

En mand i 50’erne er i Sverige tiltalt for at videregive hemmeligheder om landets forsvar.

Han skal blandt andet have spredt hemmelige og sensitive oplysninger om et stort antal forsvarsanlæg i perioden fra 2015 til 2017.

Det oplyser anklagemyndigheden.

Lars Hedvall, der er senioranklager i sager om brud på landets sikkerhed, siger, at der er tale om installationer, som har stort behov for at blive beskyttet.