Danmark bliver fremhævet i bitter EU-debat om migration

Det fastslår det franske medlem af EU-Parlamentet Jean-Paul Garraud, der repræsenterede ID-gruppen i debatten.

- Europa skal ikke være underlagt massemigration, og der er løsninger, der kan sikre det. Et socialdemokratisk land som Danmark har et eksemplarisk system, siger Jean-Paul Garraud.

Han fremhæver Danmarks forsøg på at lave en aftale med et tredjeland som Rwanda om asylbehandling uden for EU som den rigtige vej at gå. Også for EU.

EU-parlamentsmedlemmet Nadine Morano fra parlamentets største gruppe, EPP, fortalte, at hun netop er vendt hjem fra et tredages besøg i Danmark. Hun kalder på den baggrund den ”faste” danske udlændingepolitik en ”drøm” for Europa.