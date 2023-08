Byen i midten af skoven ved de syv søer har noget eventyrligt over sig, men en konge fra sagnverdenen er mere end borgerne i Lychen i østtyske Brandenburg kan goutere.

Den lille by er et yndet udflugtsmål for berlinere på weekendtur, og der er ikke mange her, som ikke tjener lidt håndører i sommerperioden ved f.eks. at udleje en ferielejlighed. Gæstfriheden har dog sine grænser, og den går for mange af de lokale ved en mand, der kalder sig Peter den Første og vil tilslutte en del af Lychen til et kongerige, han selv har udråbt.