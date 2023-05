Journalist dræbt i raketangreb i Ukraine

Byen Tjasiv Jar ligger i nærheden af byen Bakhmut, der i månedsvis har været et epicenter for kampe i det østlige Ukraine.

Et hold af AFP-journalister kom under beskydning fra en kampvogn, mens de var sammen med ukrainske soldater.

Ingen andre journalister kom til skade.

- Hele bureauet er knust over tabet af Arman. Hans død er en frygtelig påmindelse om risiciene og farerne, som journalister hver dag står over for, når de dækker konflikten i Ukraine, siger administrerende direktør for AFP, Fabrice Fries.