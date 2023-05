Forskere har fundet Norges anden muddervulkan

Vulkanen blev opdaget ved hjælp af seismisk data. Der er efterfølgende optaget en video af vulkanen ved hjælp af en fjernbetjent undervandsrobot.

Forskerne er de første, der har undersøgt området. Dermed var de også de første til at se vulkanen.

- Vi vidste, at der var en formation i det her område, fordi vi kunne se krateret. Men vi troede ikke, at vi ville finde en vulkan. Det var meget uventet, siger Giuliana Panieri til NRK.

Hun vil ikke udelukke, at der kan opdages andre muddervulkaner i Barentshavet i fremtiden.

Opdagelsen kan hjælpe forskere med at blive klogere på metan-udslip og dets indvirkning på økosystemerne.

Den muddervulkan, man indtil for nylig troede var Norges eneste, er ”Håkon Mosby-vulkanen”. Den blev opdaget i 1995 og ligger på 1250 meters dybde.