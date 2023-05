Zelenskyj kræver løfte om fremtid i EU indfriet

EU-chefen benytter lejligheden tirsdag til at rose Ukraines fremskridt, som hun kalder ”fremragende”.

- Ukraine arbejder utrætteligt og intensivt, på trods af at det er vanskeligt at gennemføre reformer midt i en krig, siger hun og tilføjer:

- Som vi står her i dag i et land, der er blevet meningsløst angrebet, vil nogle mene, at det er umuligt, usandsynligt eller for fjernt at tale om et frit og fredeligt Ukraine i EU. Men Europa handler om at gøre det umulige muligt.

Der er dog fortsat lang vej igen, før Ukraine lever op til kravene for at være med i EU. Det siger Rebecca Adler-Nissen, professor ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.

- Der er stadig en del, der skal gøres. Det gælder både bekæmpelse af korruption og en masse lovændringer, der skal på plads.