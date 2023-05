EU-chef: Forbud mod eksport til tredjelande er sidste udvej

- Vi har i den seneste tid set en stigning af meget usædvanlige bevægelser af varer fra EU til visse tredjelande. Varerne ender derefter i Rusland. Derfor foreslår vi et nyt værktøj, siger von der Leyen.

Konkret vil det gå ud på, at EU-Kommissionen vil kunne foreslå medlemslande at sanktionere eksport af varer, hvis det bliver observeret, at varerne mod EU’s hensigt finder vej til Rusland gennem tredjelande.

Ursula von der Leyen nævner tirsdag ikke specifikke lande. Tidligere er det dog blevet beskrevet, at det er lande som Kasakhstan, Uzbekistan og Tyrkiet, som ser ud til at hjælpe Rusland med at omgå sanktionerne fra EU.