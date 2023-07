Selvom kalven er hendes første, begynder hun straks at slikke den ren.

»Hun ved, hvad hun skal. Det er naturen,« konstaterer han.

I den hollandske hovedstad, Haag, 170 km fra stalden i Limburg-provinsen deler magthaverne bestemt ikke den opfattelse af ”natur”. Med vidtgående tiltag vil de halvere antallet af køer i Holland for at redde EU-beskyttede naturarealer; i yderste konsekvens skal landmænd tvinges til at sælge deres gårde, lyder planen.