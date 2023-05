Wagner-chef beskylder russisk hær for at flygte fra Bakhmut

- I dag flygtede en af forsvarsministeriets enheder fra en af vores flanker og efterlod frontlinjen ubeskyttet, siger Wagner-chefen.

Han gentager desuden et krav om, at Wagner-gruppen skal have mere ammunition, hvis ikke den skal forlade området ved Bakhmut.

Udtalelserne kommer på Sejrsdagen i Rusland. Her markeres Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Præsident Vladimir Putin fejrede det tirsdag med en tale på Den Røde Plads i Ruslands hovedstad, Moskva. Her langede han blandt andet ud mod Vesten, som ifølge Putin er skyld i krigen i Ukraine.