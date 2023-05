Titusindvis af serbere vil lukke medier efter masseskyderier

Titusindvis af serbere gik mandag på gaden i hovedstaden Beograd for at demonstrere for øget sikkerhed efter to masseskyderier i sidste uge.

- Vi er samlet her for at vise vores respekt samt for at gøre vores bedste for, at dette aldrig sker igen, siger Borivoje Plecevic fra Beograd.

I det ene masseskyderi dræbte en skoledreng otte elever og en sikkerhedsvagt.