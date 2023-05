Norges 86-årige konge er indlagt med en infektion

Kong Harald skulle mandag have været til stede på Akershus slot for at markere Norges befrielse og den nationale veterandag.

- Det bliver kronprinsen, som gennemfører markeringen, siger Guri Varpe, der er kommunikationschef i det norske kongehus.

Den 86-årige konge var også indlagt med en infektion i december sidste år.

Generelt har han de seneste år flere gange været forbi hospitalet.

I begyndelsen af 2020 blev han indlagt på Rikshospitalet for svimmelhed. Han blev raskmeldt og udskrevet et par uger senere.