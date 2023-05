Slovakiets fungerende premierminister går af

Tidligere har flere af Hegers ministre dog forladt regeringen og dermed svækket den fungerende præsidents magtgrundlag.

Tidligere på ugen trak landbrugsministeren og udenrigsministeren sig.

Det er nu op til Slovakiets præsident at udpege en ny midlertidig regering.

- Jeg vil overlade det til præsidenten at forsøge at bringe Slovakiet til et frit og demokratisk valg med en midlertidig regering, siger Eduard Heger.

Der skal efter planen afholdes parlamentsvalg i Slovakiet den 30. september.

I de seneste meningsmålinger står det socialdemokratiske oppositionsparti - med den tidligere premierminister Robert Fico i spidsen - til en klar føring. Det skriver mediet Politico.