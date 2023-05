Wagner-chef får våbenløfter efter trussel om exit fra Bakhmut

Wagner-gruppen har i adskillige måneder kæmpet på Ruslands side i Bakhmut.

Flere gange har den private hærs leder dog kritiseret det russiske styre for ikke at bakke tilstrækkeligt op om Wagner-gruppen.

Især har Prigozjin påpeget, at Rusland ikke har forsynet Wagner-gruppen med nok ammunition og våben.

Lørdag kom det frem, at chefen for Wagner-gruppen ønsker at overdrage gruppens stillinger i Bakhmut til Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

I et brev stilet til Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har Prigozjin således bedt Rusland om tilladelse til at lade den tjetjenske Akhmat-bataljon overtage Wagner-gruppens stillinger i den østukrainske by.

Beskeden om, at Wagner-gruppen vil modtage flere våben fra Rusland, modtog Prigozjin natten til søndag.