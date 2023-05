Der har længe været meldinger om, at Ukraine snart vil begynde en stor offensiv mod Rusland.

Senest har Jevgenij Prigozjin, der leder den selvstændige russiske milits Wagnergruppen, truet med at trække sine kampsoldater væk fra byen Bakhmut, der ligger nordøst for Krim.

Han siger i et interview til den militære blogger Semjon Pegov, at de russiske styrker lider store tab. Det skyldes, at de mangler ammunition.

- Hver dag stabler vi tusindvis af lig, som vi lægger i kister og sender hjem, har Prigozjin sagt.

Han konstaterer, at tabene er fem gange større, end de behøver at være, på grund af for lidt ammunition.

Kampene om Bakhmut har stået på i mange måneder. Her har Wagnergruppen spillet en vigtig rolle på den russiske side.