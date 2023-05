Wagner-chef vil overlade stillinger i Bakhmut til tjetjensk leder

Bakhmut er skueplads for de mest blodige og længst varende kampe i den over 14 måneder lange krig i Ukraine.

Prigozjin har beklaget sig offentligt over, at hans styrke mangler ammunition.

Ruslands hær, der i månedsvis har kæmpet side om side med Wagner-gruppen i Bakhmut, har ikke umiddelbart kommenteret Prigozjins udtalelser.

Både hæren og Wagner-gruppen menes at have lidt store tab i og omkring Bakhmut. Byen går under navnet ”kødhakkeren”.

Ruslands forsvarsministerium meddelte fredag, at der vil blive skruet op for produktionen af ammunition. Dog uden at referere direkte til Wagner-gruppens chef og hans kritik.