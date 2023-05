Wagner-leder sætter dato på soldaters exit fra Bakhmut

Prigozjin har længe været på kant med den russiske militærledelse, som han først beskyldte for ikke at gøre nok for at vinde krigen i Ukraine og siden har anklaget for at lade Wagner i stikken ved ikke at forsyne hans lejesoldater med den nødvendige ammunition.»

»Jeg trækker Wagner-enhederne ud af Bakhmut, for i manglen på ammunition er de dømt til en meningsløs død,« siger Prigozjin ifølge Reuters.

Det skal bemærkes, at Wagner-lederen ved tidligere lejligheder har fremsat dramatiske udtalelser og trusler om at trække sine styrker tilbage og derefter ikke handlet på dem. I sidste uge truede han med at indstille artilleribeskydning mod ukrainske styrker i det belejrede Bakhmut og sagde senere, at det var en joke. Det skriver mediet The Guardian.