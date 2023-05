Eftersøgt mand anholdt efter masseskyderi i Serbien

Ifølge det statslige serbiske medie RTS havde den formodede gerningsmand - en 21-årig mand - været involveret i et skænderi eller et opgør i en skolegård i Dubona forud for skænderiet.

Han forlod stedet på et tidspunkt torsdag aften, men vendte senere tilbage bevæbnet med en pistol og et gevær. Her begyndte han ifølge RTS’ oplysninger at skyde mod tilfældige, mens han kom kørende i en bil.

Tidligere forlød det, at han var steget ud af bilen, inden han affyrede skud.

Foruden de otte dræbte blev 14 såret. Heriblandt en politibetjent.