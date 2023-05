Mere end 600 betjente jager formodet masseskyder i Serbien

Reuters skriver dog, at det fik at vide af en betjent nær landsbyen Dubona, at politiet stadig jagtede U.B.

- Det er kulsort herude. Vi leder efter ham i det her område, vi tager alle forbehold. Et stormgevær er en alvorlig trussel, sagde betjenten i et interview over telefonen.

Telegraf berettede omkring midnat først om, at kaskader af politibetjente var blevet sendt mod byen Mladenovac. Otte personer var blevet skudt ihjel, mens adskillige flere var blevet såret.

Klokken kvart over midnat kunne mediet så berette, at den formodede gerningsmand havde fortsat skyderiet i landsbyen Sepsin, som ligger godt fem kilometer nord for Mladenovac.

Her meldte mediet et kvarter senere at gerningsmanden var omringet af politiet, og at der blev udvekslet skud mellem de to parter.