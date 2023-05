Ukraine melder om nogle af de mest omfattende luftangreb i år

De russiske angreb natten til torsdag sker, dagen efter at Rusland anklagede Ukraine for et angreb med to droner ved præsidentpaladset i Moskva.

Ifølge Rusland var der tale om en planlagt terroraktion og et attentatforsøg på den russiske præsident, Vladimir Putin.

Ukraine har afvist de russiske påstande.

- Vi angriber ikke Putin eller Moskva. Vi kæmper på vores eget territorium, sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj onsdag.

De to droner skal ifølge den russiske regering have været rettet mod Putins bolig i det russiske magtcentrum. Dronerne blev, før de nåede deres mål, angiveligt sat ud af spillet af det russiske forsvar.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har vurderet, at Rusland selv kan have orkestreret angrebet i den russiske hovedstad.