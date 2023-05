Eksplosioner hørt i Kyiv: Luftforsvar taget i brug

Flere andre ukrainske byer blev også genstand for missilangrebet, hvor mindst 25 mennesker, heriblandt et treårigt barn, mistede livet.

Nattens eksplosioner torsdag sker, dagen efter at et droneangreb ramte den Kreml-fæstningen, som ligger i hjertet af Ruslands hovedstad, Moskva, og er der, hvor præsident Vladimir Putin har sit officielle kontor.

Rusland hævder, at der er tale om et ukrainsk terrorangreb - en forsøgt likvidering af Putin - og har sagt, at Rusland vil gengælde angrebet, hvis landet finder det nødvendigt.

Flere har dog sat spørgsmålstegn ved, om Ukraine står bag angrebet. Senest den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW), som finder det urealistisk, at Ukraine skulle kunne have ramt så godt et garderet sted som Kreml-fæstningen.