Rusland: Olieraffinaderi er i brand efter droneangreb

Lokalt nødberedskab i Rusland melder om, at en del af et olieraffinaderi i den sydlige del af landet er i brand, efter det er blevet ramt af et droneangreb.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Hændelsen er mere præcist opstået nær Novorossijsk, der ligger ved Sortehavet.

Tass citerer en kilde for at sige, at et oliereservoir er i brand, men giver ingen yderligere detaljer.