Serbisk teenager dræbte mindst ni på skole i Serbien

En teenager har onsdag formiddag åbnet ild på en skole i Serbiens hovedstad, Beograd, og dræbt mindst ni mennesker, oplyser Indenrigsministeriet.

Politiet siger, at en 13-årig mistænkt skal have planlagt angrebet i en måned, og at han havde udarbejdet en ”drabsliste”.

Drabene har rystet balkanlandet, som ikke har set skoleskyderier af et sådant omfang i årtier. En minister kalder det ”den største tragedie i det serbiske skolesystem i nyere tid”.