Russiske stillinger tyder på frygt for ukrainsk offensiv

Ruslands nye militære forsvarsstillinger afslører, at Moskva frygter, at Ukraine kan opnå ”et større gennembrud” i en planlagt offensiv.

Det viser oplysninger og analyser fra den britiske efterretningstjeneste ifølge CNN.

- Rusland har opbygget meget omfattende forsvarsstillinger i de sydlige regioner, som grænser op til Ukraine, hvilket indikerer, at Kreml er ”dybt bekymret” for, at Kyivs varslede forårsoffensiv kan blive et ”større gennembrud” i konflikten.