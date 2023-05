Ukraine hævder at skubbe russiske styrker ud af dele af Bakhmut

Meldingen kommer, efter at Det Hvide Hus mandag sagde, at den ti måneder lange kamp for kontrol af Bakhmut har dræbt mindst 20.000 russiske soldater.

Ifølge Oleksandr Syrskyj bliver nye russiske styrker, inklusive faldskærmssoldater og styrker fra Wagner-gruppen, ”konstant smidt i kamp” trods de store tabstal.

- Men fjenden er ude af stand til at tage kontrol med byen, siger han ifølge Reuters.

Leder af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, sagde ifølge Reuters mandag på Telegram, at hans styrker har brug for 300 ton artilleriammunition om dagen for at opretholde angrebet på Bakhmut.