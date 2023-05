108 politifolk såret i voldsomme sammenstød i Frankrig

De franske fagforeninger havde indkaldt til demonstrationer 300 forskellige steder og ventede på forhånd mellem 500.000 og 650.000 deltagere.

Politiet i Frankrig har været forberedt på, at 1. maj kan udvikle sig til en voldsom affære i de franske byer. Blandt andet bruger politiet droner til at overvåge situationen i Paris og flere andre store byer.

Den første del af dagen forløb flere steder relativt roligt. Billeder viser dog, at der blandt andet i Lyon i Sydfrankrig var tændt bål i gaderne, og at kampklædte betjente var på plads i flere byer.

Demonstrationerne 1. maj følger efter protester, som siden nytår gentagne gange har forstyrret trafikken og spærret gaderne især i Paris. Også her har demonstranterne vist deres utilfredshed med pensionsreformen.

Normalt går mellem 100.000 og 160.000 på gaden på tværs af Frankrig for at markere 1. maj.

Emmanuel Macron er kommet i voldsom modvind, efter at han fremlagde sine planer om at indføre højere pensionsalder i Frankrig.

Befolkningens modstand er ikke blevet mindre, siden Macron vedtog reformen i midten af marts ved hjælp af artikel 49.3 i den franske forfatning.

Den tillader regeringen at vedtage lovgivning uden først at sikre sig, at der er et flertal for lovgivningen i parlamentet.

Reformen betyder i korte træk, at pensionsalderen hæves fra 62 til 64 år.