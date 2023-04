Svensk statsminister tror på dansk idé om modtagecenter

- Før eller senere tror jeg, at det er aldeles åbenbart, at asyl skal prøves på en anden måde end at lokke mennesker til at gennemføre livsfarlige rejser for at komme ind på det europæiske område og så selv rejse videre.

Han kalder det samtidig ”helt åbenbart”, at den europæiske migrationspolitik ikke er holdbar.

Den danske idé om at etablere et modtagecenter i et land uden for EU har gennem længere tid mødt kritik fra flere sider.

Op til valget i 2019 gik Socialdemokratiet til valg på at oprette et dansk modtagecenter uden for Europa. Blandt andet blev der lavet en aftale med Rwanda.