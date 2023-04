- Hvis ikke vores underskud af ammunition rettes op, så er vi tvunget til - for ikke senere at flygte som kujonagtige rotter - enten at trække os tilbage eller dø, siger han.

Militslederen siger, at det er sandsynligt, at han kan blive tvunget til at trække nogle af sin styrker tilbage. Men han advarer om, at det kan betyde, at fronten et eller andet sted vil kollapse.

Tidligere lørdag brød en brændstoftank i havnebyen Sevastopol på den russiskbesatte halvø Krim. Den lokale guvernør sagde, at det formentlig skyldtes et ukrainsk droneangreb. Ingen meldes døde eller sårede.

Branden blev slukket i løbet af eftermiddagen, men der er modstridende meldinger om omfanget.

Ukraines militære efterretningstjeneste siger, at 10 olietanke er ødelagt. Men uden at sige, at den ukrainske regering står bag. Ukraines har tidligere valgt at være tavs om operationer, som regeringen og hæren står bag.