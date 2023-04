Der foreligger indtil videre ingen detaljer om, hvilke mål der skulle være blevet ramt. To personer i den centralukrainske by Dnipro skulle ifølge byens borgmester have mistet livet.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har borgmesteren oplyst på sin profil på beskedtjenesten Telegram, at de dræbte er en ung kvinde og et treårigt barn.

Kyivs militæradministration oplyser, at den har iværksat sine antiluftskytssystemer.

Angreb mod Kyiv er blevet sjældnere og sjældnere, efter at kampene mellem Rusland og Ukraine har koncentreret sig omkring den østlige del af Ukraine og i særdeleshed omkring byen Bakhmut.