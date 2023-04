Der har tidligt fredag morgen været meldinger om eksplosioner flere steder i Ukraine, heriblandt i hovedstaden Kyiv.

Det skriver det ukrainske nyhedsbureau Interfax Ukraine ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Klokken 09.00 dansk tid er der foreløbig registreret ni dræbte.

To personer i den centralukrainske by Dnipro skulle ifølge byens borgmester, Borys Filatov, have mistet livet.