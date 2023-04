Mindst 21 personer har mistet livet i russiske luftangreb rettet mod flere byer i Ukraine tidligt fredag morgen - herunder hovedstaden Kyiv.

Det er den største russiske offensiv i næsten to måneder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

To civile i den centralukrainske by Dnipro skulle ifølge byens borgmester, Borys Filatov, have mistet livet.