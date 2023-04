Topboss fra Italiens mafia er anholdt efter fem års flugt

Den har med succes ekspanderet og udviklet traditionel narkotikasmugling og udlån af penge til ekstreme renter.

Pasquale Bonavota flygtede, da han en domstol idømte ham livsvarigt fængsel for to drab i 2014 og i 2004. Han blev dømt for at dræbt en underordnet i sin egen klan og en rivaliserende boss i en anden klan.

Dommen blev ændret i 2021 af en appeldomstol, mens han var på flugt.

Pasquale Bonavota var det sidste medlem af mafiaen på flugt, som havde relation til en omfattede retssag i 2021, hvor over 300 formodede mafiamedlemmer og deres hjælpere blev stillet for retten.

Anholdelsen af Pasquale Bonavota kommer tre måneder efter en opsigtsvækkende anholdelse af den sicilianske mafiaboss Matteo Messina Denaro.