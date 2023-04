Finlands konservative går sammen med nationalister

Forhandlinger om en ny regering har i princippet stået på siden valget til rigsdagen den 2. april, hvor regeringen under socialdemokraten Sanna Marin led nederlag.

De fire partier i den planlagte koalition er uenighed på en række centrale områder - blandt andet i spørgsmål om indvandring, EU-medlemskab og miljøspørgsmål.

- Vi står over for store udfordringer, men med denne kombination af partiet står vi ikke over for en umulig opgave, sagde Orpo på et pressemøde torsdag.

Han siger, at målrettede og konkrete forhandlinger indledes næste uge.