Russisk missil dræbte en og sårede 15 i Mykolajiv

- Det er allerede kendt, at et af missilerne ramte et højhus. Et anden ramte et privat hus.

Han tilføjer, at nogle huse i byen har mistet strømmen.

Vitalij Kim, der er chef for den regionale militæradministration, siger, at man har kendskab til en død og 15 sårede. Mindst en af de sårede er i kritisk tilstand.

Både Vitalij Kim og chefen for det regionale politi oplyser, at en bygning med lejligheder er blevet ramt, og at beredskabet er på stedet.

Mykolajiv ligger ud til Sortehavet omkring 170 kilometer fra halvøen Krim, der i 2014 blev annekteret af Rusland.