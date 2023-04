Rusland svarer igen: Udviser ti norske diplomater

- De russiske myndigheder siger, at dette er en reaktion på Norges beslutning, skriver ministeriet og henviser til udvisningen af russiske diplomater i Norge.

De norske diplomater er blevet bedt om at forlade Rusland snarest.

Ragnhild H. Simenstad er talsperson for det norske udenrigsministerium. Hun skriver i en mail til NTB, at Norges ambassadør i Moskva får lov at blive.

- Vi anser den russiske beslutning for at være en hævnaktion. Alle vore diplomater i Rusland driver vanligt diplomatisk arbejde. Det ved de russiske myndigheder godt, skriver Simenstad.