Tre mænd får fængsel på livstid: Dræbte 12-årig pige i Sverige

Ifølge Anna Svedin var det en konflikt i det svenske bandemiljø, der lå bag episoden. De tre dømte har forbindelse til en bande, der hedder Maygrupperingen.

Den var i sommeren 2020 i konflikt med to andre grupperinger.

I sagen har der ikke været direkte beviser, der pegede på, at de tre mænd var skyldige i drabet. Men beskeder mellem de tre mænd før og efter drabet har været et af de stærkeste indicier i sagen.

Sagen omfattede flere tiltalepunkter, der vedrører kriminalitet i bandemiljøet, og der var rejst tiltale mod i alt seks mænd.

Tre af dem er sat i forbindelse med drabet på pigen. Af dem var to tiltalt for et drabsforsøg, der fandt sted en uge før drabet ved McDonald’s-restauranten.