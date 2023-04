Nu går den ikke længere: EU-landene skal sænke deres gæld

Samtidig skal EU-landene indsende planer for en periode på ”mindst” fire år. Planerne skal angive hvilke reformer og investeringer, det enkelte EU-land vil gennemføre for at nå de økonomiske mål.

Kravet for lande med stor gæld er, at gælden er lavere ved periodens afslutning. Forslaget fra EU-Kommissionen lægger dog op til fleksibilitet, som måske kan give udfordringer.

Eksempelvis skal der laves et skøn over væksten. Det kan åbne for uenighed, hvis et EU-land eksempelvis hævder, at deres reformer vil give en større vækst, end hvad der er realistisk. Samtidig vil EU-lande kunne få forlænget perioden for nedbringelsen af gælden, hvis det vurderes, at der gennemføres investeringer, som vil virke over tid.

Men balancen er nødvendig, mener Valdis Dombrovskis. Han peger på, at EU-landene skal have mulighed for at investere i eksempelvis klimaomstilling.

EU-Kommissionen lægger også op til at lempe sanktionerne for lande, der ikke lever op til deres planer. Til gengæld skal de håndhæves hurtigere og ud fra objektive kriterier, siger en højtstående EU-embedsmand.

- De tidligere regler indeholdt en økonomisk atombombe, som ingen ville bruge, fordi det kun ville gøre situationen værre for et gældsramt EU-land. Derfor er de aldrig taget i anvendelse.

- Men ved at lempe sanktionerne, så sænkes barren også for, hvornår de kan tages i brug, siger EU-embedsmanden.

Forslaget skal nu diskuteres med EU-landene og EU-Parlamentet. Ursula von der Leyen håber, at der indgås en aftale i år.

Derefter skal EU-landene udarbejde de første planer næste år. De vil gælde fra 2025 og mindst fire år frem.