Ny dansk-ukrainsk aftale skal kigge på potentiale for havvind

- Russernes ødelæggelser i Ukraine har haft omfattende konsekvenser for ukrainerne og Ukraines energisikkerhed.

- Med aftalen engagerer vi os nu endnu mere i at sikre, at det ukrainske folk får adgang til strøm, at de øger deres energiuafhængig fra Rusland, og at de får mulighed for en grøn gentænkning af deres energiinfrastruktur, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Ifølge ministeriet havde det krigsramte land før krigen omkring 1,7 gigawatt landvind. Dog er en stor del af landvindmøllerne blevet ødelagt af russiske angreb. Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.