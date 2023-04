Aktivister har spærret Berlins veje i protest mod tysk klimapolitik

Bag aktionen står gruppen Last Generation.

- Vi vil ikke længere acceptere, at regeringen ikke har nogen plan for, hvordan den vil stoppe ødelæggelsen af vores eksistensgrundlag, siger Carla Rochel, der er talsperson for Last Generation, i en udtalelse ifølge AFP.

Tysklands finansminister, Christian Lindner, fordømmer aktionen og beskriver aktivisternes ageren som ”fysisk vold”.

- Intet motiv, lige meget hvor nobelt det er, kan skjule den kendsgerning at Berlin-blokaden ikke er andet end fysisk vold.