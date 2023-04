Luftforurening dræber 1200 børn i Europa hvert år

Rapporten, som omfatter 30 lande, inkluderer ikke Rusland, Ukraine eller Storbritannien.

Derfor kan det faktiske antal for tidligt døde være større.

- Luftforurening fører hvert år til 1200 utidige dødsfald for børn under 18 og øger signifikant risikoen for sygdom senere i livet, lyder det fra EEA.

I november sagde EEA, at 238.000 mennesker i EU, Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet i 2020 døde for tidligt på grund af luftforurening.

Dette studie er EEA’s første, der specifikt fokuserer på børn.