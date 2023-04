Mistænkt for knivstikkeri i fitnesscenter er anholdt i Tyskland

Tysk politi har anholdt en mistænkt i forbindelse med et knivstikkeri i et fitnesscenter i den tyske by Duisburg.

Det oplyser den offentlige anklager i Duisburg søndag formiddag til det tyske nyhedsbureau dpa.

Fire mennesker blev alvorligt såret under angrebet, som fandt sted tirsdag aften, hvor en mand gik til angreb på flere mennesker i fitnesscenteret.