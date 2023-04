Tysk lønaftale er faldet på plads og gør ende på strejkestrid

Socialdemokraten Faeser beskriver aftalen som ”god og retfærdig”.

Blandt andet er der enighed om en lønregulering, der tager højde for inflationen i Tyskland. Det rapporterer tv-stationen ARD ifølge nyhedsbureauet NTB.

Nancy Faeser siger, at aftalen også handler om at tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft til den offentlige sektor.

- Vi er nødt til at tiltrække flere faglærte. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at gøre den offentlige sektor mere attraktiv siger hun til ARD ifølge NTB.