Tjeners flambering skabte dødelig restaurantbrand i Madrid

Blandt de ti sårede blev seks mennesker bragt til hospitalet med alvorlige kvæstelser, oplyser hun.

Vidner fortæller til den spanske avis El Pais, at en tjener hældte alkohol over en ret og satte ild til den - altså benyttede sig af madlavningsteknikken flambering, som både anvendes for at udvikle smagen i en ret og giver en dramatisk effekt.

Tjeneren ”havde en tallerken i én hånd og en gasbrænder i den anden”, forklarer en gæst, der blot giver navnet Ruth til avisen.

- Han gik forbi en søjle af planter, og på blot sekunder brændte det hele, siger hun.