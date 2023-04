Terrorplaner i Paris koster fem mænd mere end 40 års fængsel

To år tidligere var han blevet anholdt at tysk politi, da myndighederne i Tyskland mistænkte ham for at have forsøgt at tilslutte sig den militante gruppe Islamisk Stat i Syrien. På det tidspunkt var han 15 år.

Også en af de øvrige gerningsmænd var mindreårig, da terrorplanerne blev lagt. Han er blevet idømt fem års fængsel for ikke at fortælle myndighederne om de terrorplaner, som de øvrige gruppemedlemmer arbejdede på.

Den sidste, der fik fem års fængsel, hvoraf halvandet år blev suspenderet, finansierede ifølge dommen det forestående terrorangreb.