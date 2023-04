EU forbyder import af kaffe og soja fra ryddet regnskov

Ud over kaffe, soja og oksekød er loven rettet mod kakao, tømmer, palmeolie og gummi samt produkter, der indeholder disse råvarer, skriver AFP.

EU-Parlamentet anslår, at Europa er ansvarlig for omkring ti procent af den globale skovrydning.

Ifølge FN’s Organisation for Fødevarer og Landbrug er der på verdensplan de seneste tre årtier ryddet skov svarende til mere end EU’s samlede areal.

Rydning af skov anses for at være et stort problem for klimaet såvel som den globale biodiversitet. Forskellige dyrearter, insekter og planter mister deres levesteder, når et stykke skov fældes.

Ud over at være et levested for forskellige arter optager træer og planter CO2 fra atmosfæren, og skovene er dermed et vigtigt våben mod klimaforandringerne.