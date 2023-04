Ungarn forbyder import af honning og vin fra Ukraine

Den midlertidige ordning har dog udløst utilfredshed blandt landmænd i flere af Ukraines nabolande. Herunder Ungarn.

Landmændene i nabolandene er utilfredse med, at det er blevet sværere at komme af med deres produkter. Og at prisen på produkterne falder på grund af importen af ukrainske varer.

Ifølge landmændene og Ungarns regering har ukrainsk landbrug fået en konkurrencemæssige fordel.

Det midlertidige forbud mod ukrainsk honning, vin og de øvrige fødevarer gælder fra onsdag til 30. juni.

Det gælder dog ikke varer i transit - altså produkter, som transporteres via Ungarn til et tredjeland.

Ukraine eksporterede inden krigen primært sine landbrugsvarer med skib over Sortehavet. Risikoen for russiske angreb satte dog en brat stopper for denne eksportrute.