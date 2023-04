Tysk Patriot-luftforsvarssystem er leveret til Ukraine

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dengang slog den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, fast, at der var mere støtte på vej.

- USA, Tyskland og Holland arbejder sammen for at levere Patriot-luftforsvarssystemet. Frankrig og Italien arbejder sammen for at levere et SAMP/T-luftforsvarssystem, lød det fra Lloyd Austin ifølge Reuters.

I januar inviterede den amerikanske præsident, Joe Biden, 100 ukrainske soldater til USA for at modtage træning i at bruge Patriot-forsvarssystemet. Det skrev det amerikanske magasin Time.