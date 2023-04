Mand sårer flere i knivangreb i fitnesscenter i Tyskland

Specialstyrker og over 100 politifolk er tirsdag aften sat ind i jagten på den formodede gerningsmand eller gerningsmænd, oplyser tv-stationen WDR.

Mindst to politihelikoptere er i luften over Duisburg. Et område i den centrale del af byen omkring rådhuset er spærret af.

Politiet fik et alarmopkald tirsdag omkring klokken 17.40 fra fitnesscenteret. Her fremgik det, at en mand havde angrebet flere personer, skriver mediet WAZ.

De sårede modtager behandling på et hospital i byen, meddeler politiet ifølge dpa.