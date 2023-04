Dinosaurskelet er solgt på auktion i Zürich for 41,6 millioner

Et skelet fra en tyrannosaurus rex blev tirsdag solgt for 5,5 millioner schweizerfranc, hvilket svarer til 41,6 millioner kroner.

Salget af det 67 millioner år gamle skelet, som har fået navnet ”Trinity” fandt sted på en auktion i den schweiziske by Zürich.

- For første gang i Europa og for kun tredje gang på verdensplan vil et helt skelet af en tyrannosaurus rex i exceptionel stand blive udbudt på en auktion, skrev auktionshuset.